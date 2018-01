LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Software AG nach Quartalszahlen von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Aktie sei niedrig nach den Kursverlusten infolge eines enttäuschenden Ausblicks auf das laufende Jahr, begründete Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie das höhere Kursziel. Das Digitalgeschäft DBP sei noch weit von der vom Management versprochenen Entwicklung entfernt, und auch das Geschäft mit dem Internet der Dinge (IoT) komme noch nicht so recht voran./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.