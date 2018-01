NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach "gemischten" Zahlen für das vierte Quartal von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz eines Kursrutsches am Tag der Zahlenvorlage bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für mehr Optimismus müsse sich das "Internet der Dinge" endlich positiv in den Kennzahlen niederschlagen. Er kürzte seine Schätzungen auf operativer Ebene./tih/zb



