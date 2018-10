NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach Quartalszahlen von 37 auf 36,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe die Gewinnschätzungen je Aktie für den Software-Entwickler moderat gesenkt, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Aktienrückkäufe dürften wegen absehbarer Zukäufe in den kommenden Jahren geringer ausfallen als bislang angenommen./bek/tih



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.