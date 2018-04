ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Signale für das erste Quartal seien schwächer als erwartet, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Entscheidend bleibe, dass die Darmstädter in den Bereichen Internet-der-Dinge (IoT) und Digital Business Platform (DBP) gleichzeitig wachsen können. Diesbezüglich könnten die Anleger dem Zwischenbericht kaum beruhigendes entnehmen./ag/bek



Datum der Analyse: 16.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.