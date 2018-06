FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Software AG auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Die Einführung der neuen Sparte für das Geschäft mit dem Internet der Dinge dürfte höhere Umsätze und Margen zur Folge haben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Software-Entwickler sei mit seinen Aktivitäten in diesem Wachstumssegment gut aufgestellt und gewinne Marktanteile hinzu. Hilfreich sei auch der starke US-Dollar./bek/ck



Datum der Analyse: 27.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.