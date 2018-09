FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Software AG auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Softwarehersteller sei in den Wachstumssegmenten Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge (IoT) gut positioniert und sollte hier Marktanteile gewinnen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu sehe die Barmittelentwicklung der Darmstädter weiter gut aus./gl/tih



Datum der Analyse: 27.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.