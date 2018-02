NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2017/18 von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft und die Gewinnmargen seien stark gewesen. Das Unternehmen sollte im laufenden Geschäftsjahr von einer hohen Kapazitätsauslastung in Europa, guten Geschäften mit Powerrise-Öffnungsmechanismen etwa für automatisches Türöffnen sowie eine Erholung des Industriegeschäfts profitieren./mis/ck



Datum der Analyse: 05.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.