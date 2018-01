LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit einem starken Wachstum des Werbedienstleisters sowohl im Digitalgeschäft als auch in der Außenwerbung, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im günstigsten Fall könne Ströer aus eigener Kraft um 9 Prozent wachsen, was dann sogar ein Kursziel von 82 Euro rechtfertigen würde./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.