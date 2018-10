FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 11,00 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine weltweit sinkende Überproduktion von Zucker und die daraus folgende leichte Erholung der Zuckerpreise hätten jüngst für eine leichte Aufhellung am Zuckermarkt gesorgt, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seines Erachtens sind die größten Belastungen nun im Aktienkurs eingepreist./ajx/ck



Datum der Analyse: 11.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.