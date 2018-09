FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Südzucker nach einer weiteren Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Eine geringere Produktion in Folge der anhaltenden Dürre vor allem in Deutschland dürfte die Auslastung der Anlagen in der bevorstehenden Kampagne verringern, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sei der jüngste Preisanstieg bei Zucker./bek/edh



Datum der Analyse: 21.09.2018



