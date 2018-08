NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Sunrise Communications nach Zahlen zum zweiten Quartal von 94 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Telekomunternehmen habe starke Resultate vorgelegt und sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2020. Langfristig werde die wachsende Konkurrenz eine Marktkonsolidierung vorantreiben, erwartet er./edh/ck



Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.