HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re mit "Hold" und einem Kursziel von 99 Franken in die Bewertung aufgenommen. Auch dieses Jahr dürfte der Rückversicherer unter Gegenwind von der Preisseite leiden, schrieb der nun zuständige Analyst Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem blieben die Risiken im US-Geschäft bestehen. Darüber hinaus verfüge der Konzern über weniger Reservepuffer als andere Branchenunternehmen./la/edh



Datum der Analyse: 18.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.