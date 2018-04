NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. In puncto Strategie und Finanzziele habe es wenig Neues gegeben, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr Einblick habe es aber in die Stärken und Chancen für den Schweizer Rückversicherer gegeben und außerdem seien Sorgenpunkte des Marktes besprochen worden./tih/la



Datum der Analyse: 06.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.