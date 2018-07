NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 100 auf 99 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Schweizer Versicherer aktualisiert und trage nun den bisherigen Geschäftsresultaten im laufenden Jahr sowie seinen neuen Gewinnschätzungen Rechnung, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek



Datum der Analyse: 12.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.