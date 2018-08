NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re nach Halbjahreszahlen von 99 auf 98 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Während seine Gewinnschätzung für 2018 im Grunde unverändert sei, sei sie für die kommenden beiden Jahre ein klein wenig verändert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt überzeuge der Rückversicherer mit einer guten Kapitalausstattung und der Möglichkeit, attraktive Kapitalrenditen für die Anleger abzuwerfen./mis/la



Datum der Analyse: 21.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.