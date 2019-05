NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Nettogewinn der Rückversicherers sei deutlich niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von der April-Erneuerungsrunde gingen hingegen positive Impulse aus./edh/tih



