FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Swiss Re mit "Buy" und einem Kursziel von 108 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Unter den Rückversicherern sei Swiss Re sein bevorzugter Wert, schrieb Analyst Panos Koffas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien böten das größte Aufwärtspotenzial. Zudem verfügten die Schweizer über die stärkste Kapitalposition in der Branche, was hohe Auszahlungen verspreche./la/zb



Datum der Analyse: 13.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.