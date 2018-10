NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die gemeldete Schadensbelastung durch Naturkatastrophen im dritten Quartal sei deutlich höher als von ihm erwartet, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch sinke seine Prognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers im Jahr 2018 um 21 Prozent. Seine langfristig positive Einschätzung der Aktie bleibe davon aber unberührt./edh/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.