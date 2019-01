NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Er gehe nun davon aus, dass das Geschäft mit Kapitallebensversicherungen angesichts der zuletzt schwachen Entwicklung des britischen Marktes im Gesamtjahr 2018 einen Verlust eingefahren hat, während er zuvor noch mit einem Gewinn gerechnet habe, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei dürfte es sich aber um ein einmaliges Ereignis handeln./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 12:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 12:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.