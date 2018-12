ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Symrise auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Sie hätten auf Basis gesamtwirtschaftlicher Aspekte nur geringfügige Änderungen an ihrem Bewertungsmodell für den Aromenhersteller vorgenommen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck



Datum der Analyse: 03.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.