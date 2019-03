ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Symrise nach der Präsentation von Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Hersteller von Duftstoffen und Aromen nur geringfügig geändert, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hampshire-Waugh hob das anhaltend robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor, zudem erwirtschafte das Unternehmen nun mehr Barmittel als zuvor./la/fba



