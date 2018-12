NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise auf "Sell" belassen. Der Markt scheine für den europäischen Chemiesektor eine moderate Abschwächung einzupreisen, die sie hingegen so nicht erwarte, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen könnten zwar wegen rückläufiger Markterwartungen und dem Gegenwind bei der Autoproduktion erst einmal sinken, insbesondere für Aktien von Konsumchemie-Werten wie Givaudan und Symrise, sich aber Mitte 2019 erholen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 14:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.