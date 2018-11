FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Quartalszahlen von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Dem beeindruckenden Umsatzwachstum aus eigener Kraft stehe eine enttäuschende Profitabilität des Aromenherstellers gegenüber, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der angespannten Situation an den Rohstoffmärkten sei für 2018 nun eine operative Ergebnismarge (Ebitda) von unter 20 Prozent wahrscheinlich. Maul senkte seine Schätzungen./gl/edh



Datum der Analyse: 07.11.2018



