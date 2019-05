HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Aktien deutscher Immobilienunternehmen hätten seit Anfang April unter Diskussionen über mögliche Regulierungsverschärfungen und Enteignungen in Berlin gelitten, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Stinauer aber hält Enteignungen in der Bundeshauptstadt für sehr unwahrscheinlich, da es politische, rechtliche und finanzielle Hindernisse gebe. Fraglich sei auch, ob die Ideen für einen "Berliner Mietendeckel" rechtlich durchführbar sind. TAG habe derweil 2018 etwas besser als gedacht abgeschnitten und dürfte sich auch in diesem Jahr stark entwickeln./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 08:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 08:44 / MESZ



