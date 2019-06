HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Sorgen vor einem Mietpreisdeckel in Berlin seien mit Blick auf Ado Properties, Deutsche Wohnen, Grand City Properties und Vonovia übertrieben, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. TAG und LEG Immobilien habe er nicht auf Auswirkungen überprüft, weil sie ohnehin keine Immobilien in der Hauptstadt hätten./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 12:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / 12:05 / MESZ



