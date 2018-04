HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Die Rahmenbedingungen bei Immobilien seien günstig, die Bewertung der deutschen Branchenwerte aber auch bereits anspruchsvoll, begründete Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine weiterhin neutrale Haltung zum Sektor insgesamt. Vonovia und TAG Immobilien sind in Deutschland seine einzigen Kaufempfehlungen./tih/gl



Datum der Analyse: 12.04.2018



