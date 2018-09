MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TLG Immobilien von 19,50 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung einer soliden operativen Entwicklung des Büroimmobilien-Portfolios habe er seine Ergebnisprognosen (FFO je Aktie) für 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngst bekanntgegebenen Veränderungen im Management würfen allerdings Fragen nach einem möglichen Strategiewechsel des Immobilienkonzerns auf./edh/tih



Datum der Analyse: 18.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.