NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TLG Immobilien anlässlich eines angekündigten Führungswechsels auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bevorstehende Abgang des Vorstandschefs und des Finanzvorstands hänge wohl mit der veränderten Aktionärsstruktur des Immobilienkonzerns zusammen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Managementteam bringe viel Erfahrung mit./edh/mis



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.