NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TLG Immobilien nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Zahlen bestätigten die Erwartungen an das Gesamtjahr mit einer soliden operativen Entwicklung, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der leicht angehobene Ausblick entspreche seinen Erwartungen./mf/zb



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.