NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Total SA von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 60 Euro angehoben. Der französische Ölkonzern habe in den vergangenen Jahren einiges getan, um sein Förder-Portfolio aufzustocken, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da der Markt weitere Zukäufe zudem schon in seinen Schätzungen berücksichtigen dürfte, gebe es bei den zu erwartenden Investitionen weniger Aufwärtspotenzial als bei der Konkurrenz./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:49 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.