NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Aktien von Total nach einem ersten Einblick in die Präsentationsfolien für den Kapitalmarkttag des französischen Ölkonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Als Ergebnis ziehe er ein eher neutrales Fazit, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigen Ziele des Ölkonzerns blieben unverändert./tih/gl



Datum der Analyse: 25.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.