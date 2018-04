NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Total SA nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung der Sparten des französischen Ölkonzerns sei im ersten Quartal solide verlaufen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mit Blick auf das Ergebnis hätten sich alle größeren Geschäftsbereiche wie vom Konsens erwartet entwickelt./ck/la



Datum der Analyse: 26.04.2018



