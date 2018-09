HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Total SA mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Niedrigere Kosten, eine steigende Produktion und anziehende Rohstoffpreise führten dazu, dass im Ölsektor der freie Barmittelfluss so hoch sei wie zuletzt vor mehr als zehn Jahren, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Ölpreis-Entwicklung im kommenden Jahr ist der Experte positiv gestimmt. Das Konjunkturumfeld sei stark. Seine "Top Picks" sind Total, BP und Repsol./ajx/ag



Datum der Analyse: 10.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.