LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für T-Mobile US anlässlich der wahrscheinlicher werdenden Fusion mit Sprint von 80 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Um den geplanten Deal unter Dach und Fach zu bekommen, könnten möglicherweise weitere Zugeständnisse an das US-Justizministerium nötig sein, schrieb Analyst Sunil Rajgopal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Deutsche-Telekom-Tochter reflektiere seine erhöhten Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 bis 2021 sowie die Verlagerung der Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2019 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.