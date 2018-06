NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für takeaway.com auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Kauf des Schweizer Geschäfts von Delivery Hero dürfte keinen Einfluss auf die Gewinnschätzungen haben, aber gleichwohl gut ankommen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin hofften viele Anleger auch auf eine Einigung über den deutschen Markt zwischen den dortigen Hauptakteuren./ag/la



Datum der Analyse: 22.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.