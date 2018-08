NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat takeaway.com von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 50,90 auf 71,50 Euro angehoben. Essenslieferdienste dürften ihr Marktanteilswachstum gegenüber Restaurants noch beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Takeaway.com dürfte zu den größten Profiteuren dieses Trends gehören und auch weiterhin beeindruckende Umsatz- und Ergebnissteigerungen zeigen./edh/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



