FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 30 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Marktumfeld für Industrie- und Rückversicherungen dürfte sich 2018 bessern, begründete Analyst Thorsten Wenzel den neuen fairen Wert der Aktie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit bevorzuge er aber ein Investment in Papiere der Rückversicherungstochter Hannover Rück, rechtfertigte er sein anhaltendes Verkaufsvotum./edh/mis



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.