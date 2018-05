PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Talanx nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die schwache Entwicklung im Industriegeschäft sei in erster Linie auf das deutsche Geschäft mit Feuerversicherungen zurückzuführen, in dem der Versicherer auf höhere Preise dränge, schrieb Analyst Vikram Gandhi in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/tih



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.