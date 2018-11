HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Talanx von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Talanx profitiere von der positiven Entwicklung der Tochter Hannover Rück, während die Erstversicherungssparten eine "Großbaustelle" blieben, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag auf die Aktien des Versicherers sei jedoch etwas zu hoch, weshalb er an der Kaufempfehlung festhalte./bek/gl



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.