NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Das reine Erstversicherungsgeschäft habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer ersten Reaktion am Montag. Positiv hob der Experte hervor, dass die Restrukturierung im Industriebereich über Plan liege./ag/la



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.