HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tate & Lyle von 655 auf 730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe erste Anzeichen, dass die jüngsten Investitionen und Restrukturierungsbemühungen des britischen Zuckerherstellers sich auszahlten, schrieb Analyst James Targett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es der Strategie von Unternehmenschef Nick Hampton noch an Details zum mittelfristigem Wachstum, den Margen und dem Gewinn je Aktie./mf/tih



Datum der Analyse: 29.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.