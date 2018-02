FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Tate & Lyle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bewertungsgründe seien dafür ausschlaggebend gewesen, schrieb Analyst Anton Brink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den Kursrutsch der Aktie nach den am vergangenen Donnerstag wie erwartet ausgefallenen Aussagen zum dritten Geschäftsquartal. Das Kursziel wurde auf 630 Pence belassen./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.