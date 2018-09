NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus von 2,60 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers aus der Vorwoche sei schlimmer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bestätige seine skeptische Einschätzung, dass das Unternehmen auf eigenständiger Basis scharfem operativen Gegenwind ausgesetzt sei. Seine noch neutrale Haltung begründet der Experte dagegen mit einigen Übernahmeszenarien. Tele Columbus könne ein attraktives Ziel sein, so der Experte mit Verweis auf den 29-Prozent-Anteil bei United Internet./ag/bek



Datum der Analyse: 05.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.