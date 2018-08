HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die in der Vorwoche ausgesetzte Bewertung von Tele Columbus mit "Buy" und einem Kursziel von 5,20 Euro wieder aufgenommen. Das Management des Kabelnetzbetreibers dürfte zwar die Wachstums- und Margenerwartungen dämpfen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den jüngst verschobenen Quartalsbericht. Dies sei aber nach dem jüngsten Kursrutsch inzwischen voll eingepreist. Sein Kursziel werde durch den Wert des Kabelnetzes mit seinen stabilen, regelmäßigen Umsätzen gestützt./ag/zb



Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.