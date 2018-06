HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tele Columbus von 10,50 auf 8,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten nach der Prognosesenkung des TV-Kabelanbieters überreagiert, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Probleme im Zusammenhang mit der Integration der Firmen Primacom und Pepcom sollten eher kurzfristiger Natur sein. Vielmehr dürften die Aktien von der geplanten Übernahme von Unitymedia durch Vodafone profitieren, da der fusionierte Konzern aus Wettbewerbsgründen einen Teil seiner Netze an Tele Columbus abtreten könnte./la/gl



Datum der Analyse: 05.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.