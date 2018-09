FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Tele Columbus von 9,70 auf 4,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers in der vergangenen Woche sei weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte nun seine Schätzungen an. Sein neues Kursziel senkte Sen zwar deutlich, signalisiert damit aber aktuell ein Aufwärtspotenzial für Investoren von etwa 100 Prozent./ck/ag



Datum der Analyse: 06.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.