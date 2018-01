NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres 2017. Negative Währungseffekte in Lateinamerika ohne Brasilien belasteten aber./ajx/bek



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.