NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland angesichts der Öffnung des Vodafone-Kabelnetzes für den Wiederverkauf durch die deutsche Telefonica-Tochter auf "Hold" belassen. Der Schritt bringe dem Mobilfunkanbieter neue taktische Möglichkeiten mit sich, die über das Mobilfunknetz O2 hinaus gehen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 03:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 03:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.