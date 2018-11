NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen von 5,95 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Dhananjay Mirchandani passte seine Schätzungen für das laufende und das folgende Jahr bei Umsatz und operativem Ergebnis leicht an, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Ihn beunruhige, dass der Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft 2019 kurzfristig seinen Höhepunkt erreicht haben dürfte. Denn danach drohten weitere Kosten wie zum Beispiel für den Ausbau des 5G-Standards./she/tav



Datum der Analyse: 01.11.2018



