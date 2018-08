NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Tesla auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 291 US-Dollar belassen. Analyst Adam Jonas bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Überlegungen des Chefs Elon Musk, den Hersteller von Elektrofahrzeugen von der Börse zu nehmen. Die Vorteile eines solchen Schritts würden von den Risiken überlagert, die mit der Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals einhergehen. Denn dies könnte die strategischen Optionen des Unternehmens noch mehr begrenzen./la/tih



Datum der Analyse: 08.08.2018



